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League of Legends

MSI 2026: Alle de 11 lagene er bekreftet, og åpningskampene er fastsatt

Først blir det en Play-In-fase, og deretter følger en fullstendig sluttspillturnering.

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Om et par uker går turneringen « League of Legends Mid-Season Invitational» av stabelen i Daejeon i Sør-Korea. Nå som alle de regionale kvalifiseringsrundene er avsluttet, kjenner vi de 11 bekreftede lagene som skal delta i turneringen, samt noen av åpningskampene.

For det første blir det en Play-In-fase til å begynne med, der fire av de kvalifiserte lagene skal kjempe mot hverandre i en dobbel elimineringsturnering hvor én siste plass i hovedturneringen står på spill. Til dette formålet vil T1, Team Liquid, Karmine Corp og Deep Cross Gaming alle delta, med åpningskampene seedet som følger.


  • T1 mot Team Liquid

  • Karmine Corp mot Deep Cross Gaming

Play-In-fasen finner sted mellom 28. juni og 1. juli, og vinneren vil slutte seg til de syv andre kvalifiserte lagene i hovedturneringen, som går av stabelen mellom 3. og 12. juli. Hovedturneringen vil også være en turnering med dobbel eliminering, og følgende lag er alle bekreftet, mens de eksakte kampene i første runde vil bli fastsatt senere.


  • Bilibili Gaming

  • Top Esports

  • Hanwha Life

  • Lyon

  • Furia

  • G2 Esports

  • Secret Whales

Hvem tror du vinner MSI 2026?

League of Legends

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