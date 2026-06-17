MSI 2026: Alle de 11 lagene er bekreftet, og åpningskampene er fastsatt
Først blir det en Play-In-fase, og deretter følger en fullstendig sluttspillturnering.
Om et par uker går turneringen « League of Legends Mid-Season Invitational» av stabelen i Daejeon i Sør-Korea. Nå som alle de regionale kvalifiseringsrundene er avsluttet, kjenner vi de 11 bekreftede lagene som skal delta i turneringen, samt noen av åpningskampene.
For det første blir det en Play-In-fase til å begynne med, der fire av de kvalifiserte lagene skal kjempe mot hverandre i en dobbel elimineringsturnering hvor én siste plass i hovedturneringen står på spill. Til dette formålet vil T1, Team Liquid, Karmine Corp og Deep Cross Gaming alle delta, med åpningskampene seedet som følger.
- T1 mot Team Liquid
- Karmine Corp mot Deep Cross Gaming
Play-In-fasen finner sted mellom 28. juni og 1. juli, og vinneren vil slutte seg til de syv andre kvalifiserte lagene i hovedturneringen, som går av stabelen mellom 3. og 12. juli. Hovedturneringen vil også være en turnering med dobbel eliminering, og følgende lag er alle bekreftet, mens de eksakte kampene i første runde vil bli fastsatt senere.
- Bilibili Gaming
- Top Esports
- Hanwha Life
- Lyon
- Furia
- G2 Esports
- Secret Whales
Hvem tror du vinner MSI 2026?