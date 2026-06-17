MSI 2026: Alle de 11 lagene er bekreftet, og åpningskampene er fastsatt

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Om et par uker går turneringen « League of Legends Mid-Season Invitational» av stabelen i Daejeon i Sør-Korea. Nå som alle de regionale kvalifiseringsrundene er avsluttet, kjenner vi de 11 bekreftede lagene som skal delta i turneringen, samt noen av åpningskampene.

For det første blir det en Play-In-fase til å begynne med, der fire av de kvalifiserte lagene skal kjempe mot hverandre i en dobbel elimineringsturnering hvor én siste plass i hovedturneringen står på spill. Til dette formålet vil T1, Team Liquid, Karmine Corp og Deep Cross Gaming alle delta, med åpningskampene seedet som følger.



T1 mot Team Liquid



Karmine Corp mot Deep Cross Gaming



Play-In-fasen finner sted mellom 28. juni og 1. juli, og vinneren vil slutte seg til de syv andre kvalifiserte lagene i hovedturneringen, som går av stabelen mellom 3. og 12. juli. Hovedturneringen vil også være en turnering med dobbel eliminering, og følgende lag er alle bekreftet, mens de eksakte kampene i første runde vil bli fastsatt senere.



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