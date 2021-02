MSI Clutch GM41 Lightweight - Produktfremvisning

MSI har hørt deg klart og tydelig og annonserer derfor Clutch GM41 Lightweight. Med en vekt på bare 65 gram, men med 16000 DPI PMW3389-sensoren, 50g akselerasjon og 400 inputs per sekund samt Omron-knapper med opp til 50 millioner klikk, er denne lettvekteren laget for å bringe din ytelse til neste nivå.

Du ser på Annonser

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.