MSI Cyborg A15 er perfekt for både hverdagslig PC-bruk og gaming!

MSI har vært i bransjen i mange år, og deres 40-årsjubileum nærmer seg. Til tross for at de er noen av de rimeligste bærbare produktene MSI produserer, gjelder fortsatt MSIs kjerneprinsipper. Det betyr at designteamet har satt seg som mål å bruke disse designprinsippene for innovativ teknologi i luksuriøs estetikk, noe som gir ekstrem ytelse innenfor prisklassen og målgruppen.

For MSI Cyborg A15 betyr dette et mekanisk eksteriør kombinert med elementer av elegant, futuristisk design og en gjennomsiktig estetikk for WASD-tastene for å understreke spilltilnærmingen, samtidig som det fortsatt er plass til en numerisk tast for praktisk daglig bruk.5

For å støtte generell høy ytelse har den en AMD Ryzen™ 9 270-prosessor, den største modellen i Ryzen 200-serien med 8 kjerner og 16 tråder for å imøtekomme høy etterspørsel etter multitasking. Mens boost-klokken går på 4 GHz, når boost-klokken 5,2 GHz og kan opprettholde denne høye hastigheten samtidig som den bare bruker 45 watt. Den inkluderer til og med en integrert AMD Radeon 780M-grafikkbrikke med 12 kjerner for å kjøre datamaskinen din når det ikke er behov for et hardcore uavhengig grafikkort, men du fortsatt vil ha vakker og flytende grafikk. For de som trenger rå prosessorkraft, gir den 39 TOPS, hvorav 16 TOPS er rent nevrale - perfekt for AI-intensive oppgaver. Og hvis du ikke trenger all den hestekreftene, kan den redusere strømforbruket for å forlenge batterilevetiden til 55,2 Whr-batteriet betydelig.

Ytelsesmessig kommer den med et 8 GB RTX 5070-grafikkort som gir mer enn nok datakraft til å sikre høye og stabile bildefrekvenser i alle spill, samtidig som den støtter de nyeste oppskaleringsteknologiene og lysgjengivelse.

Til tross for at AI er et moteord for mange, demonstrerer Cyborg A15 også hvordan integreringen kan skje på et mer merkbart nivå, ettersom MSI AI-motoren kan justere datamaskinens ytelse og kjøling avhengig av hvordan den brukes.

Skjermen er en 165Hz 15,6" QHD-skjerm med 100 % DCI-P3-fargespekter, leveres med Windows 11 som standard, 16 GB DDR5-5600Mhz-minne og en heidundrende 1TB NVMe-disk - en enorm kapasitet for denne prisklassen.

Datamaskinen er både lett og slank, nesten 22 mm, og laget med gjennomsiktige materialer for å etterligne et eksoskjelett, og har både kombo-jackplugg, LAN-port, tre USB-porter og en HDMI 2.1-port, samt MSI Cooler Boost, et kjølesystem som bruker et delt rørdesign og spesialisert termisk fett.