MSI Gaming Gear - Unboxing og produktfremvisning

Å sette opp et skikkelig PC-gamingrigg kan gå hardt utover budsjettet ditt. Fra PCen selv og alle dens interne komponenter til monitoren - her er det mange dyre deler å ta i betraktning. Og du får ikke tatt i bruk dette uten det nødvendige tilbehøret, som også kan vise seg å bli litt av en investering.

Der kommer MSI til unnsetning med deres Gaming Gear 50-linje av produkter som er gode, men også mer budsjettvennlige.

I videoen nedenfor tar vi en titt på Clutch GM50-musen, Vigor GK50-tastaturet og Immerse GH50 Surround Sound-headsettet.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.