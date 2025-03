MSI GeForce RTX 5080 SUPRIM SOC 16GB

MSIs Suprim-serie har alltid virket litt mer premium enn de fleste andre produkter på markedet. Slank design, polerte overflater, vakker og sammenhengende design fra start til slutt. Det er skarpt, har industrielle kanter, diskret RGB og et diamantinspirert design. Som så mange andre moderne high-end-grafikkort er det industrielt og veldig profesjonelt etter min mening - det er en gullmedalje til designeren som bestemte seg for at røde aksenter og andre tenåringsinspirerte design må bort fra dyre grafikkort.

HQ

Inni sitter en RTX 5080, GB-203 grafikkbrikke, noe som betyr 10 752 CUDA-kjerner, 16 GB GDDR7 RAM, PCIe 5.0-hastigheter da båndbredden er 960 GB/s, 84 Ray-Tracing Cores, 336 Tensor Cores og ditto Texture Mapping Units, og et strømforbruk på 360 watt. I tillegg støttes alle de moderne herlighetene: DLSS 4, Multi-Frame Generation, Nvidia Reflex, og Ray-Tracing for den store gullmedaljen. Og du trenger god plass - kortet er 7,6 cm tykt, 15 cm høyt og 36 cm langt. De 360 wattene bør imidlertid tas med en klype salt, vi målte 398 watt, og ja, det er bare for GPU-en. Kortet nådde maks på - hold deg fast - 57,4 grader. Det er forferdelig lavt. Det bruker et fordampningskammer, fullt optimaliserte kjøleribber, og hele kortet er konstruert rundt en sentral aluminiumsramme. Det bruker deres nye Stormforce-system, som nok en gang optimaliserer formen på vingene for å skape en mer retningsbestemt luftstrøm. Det brukes et spesielt kretskort med ekstra sikringer og ekstra tykke kobberbaner.

Kortet leveres med et fint lite justerbart jack-lignende stativ, for kortet veier over 2,5 kg - det er mye. I tillegg har de også valgt å lage den medfølgende kabelen med gule kontakter, slik at du visuelt kan forsikre deg om at kabelen sitter godt fast. Den doble BIOS-en er helt unødvendig for alt annet enn overklokking. Selv med "gaming"-innstillingen er kortet nede på rundt 38 dB støy, og det er så godt som uhørbart når resten av systemet er i gang.

Programvaren er ... vel, du må laste ned hele MSI Centre, du kan ikke bare bruke en enkelt driver. Og det er noe dritt som vil ta kontroll over hele systemet ditt. Eller du kan velge å bare ha Nvidia App installert og så eventuelt installere MSI Afterburner, et fantastisk verktøy jeg har brukt i over 15 år, som gjør det enkelt å undervolte grafikkortet ditt, fordi det fortsatt anbefales inntil du får kontroll på strømforbruket ditt. MSI, derimot, burde skamme seg over at det er nødvendig å installere MSI Centre hvis du vil ha de siste 15 MHz med "gaming BIOS" - eller du kan bruke 30 sekunder på å lære deg hvordan Afterburner fungerer og så gå amok selv. Jeg anbefaler definitivt det siste. Vi var imidlertid heldige i silikonlotteriet, som det så fint heter. Kortet er oppgitt til 2760 MHz når gaming er aktivert, men vårt lånekort traff 2895 MHz uten problemer.

Det var ingen store avvik, bortsett fra i Total War: Warhammer III, der kortet plutselig presterte 10 % raskere enn nærmeste konkurrent med identisk grafikkbrikke.

Prisen holder seg ganske stabil på rundt 1 590 pund. Noen få idioter tar mer for kortet, og så er det de hardcore bedriftsskalperne som tar overdrevne beløp for det. Selvfølgelig er det ingen som har det på lager for øyeblikket. Det er på tide at produsentene tar ansvar og innfører maksimalpriser. Det er ikke alle land som tillater det, men dette er et utmerket eksempel på hvordan priskontroll kan tillates i bestemte situasjoner.

Nå til resultatene basert på AMDs X8870e-plattform med en 9800X3D CPU og 32 GB DDR-6000 RAM.

3D-benchmark



Time Spy: 27436



Time Spy Extreme: 13774



Speed Way: 9197



Port Royal: 22658



Steel Nomad: 8214



V Ray 6



RTX: 9228



Black Myth: Wukong Benchmark - Film, 4K DLSS



ikke rammegenerering: 19



Frame Generation: 35



Total War: Warhammer III



1080p: 231.50



1440p: 165.10



4K: 101.50



Red Dead Redemption 2



1080p: 180.85



1440p: 149.42



4K: 102.69



Cyberpunk 2077

Ultra innstillinger, Ray-Tracing Ultra/ DLSS 4 + Multi Frame Generation:



1080p: 146.20/433.66



1440p: 128.32/345.38



4K: 91.01/246.42.74



Metro Exodus - Enhanced Edition

4K Extreme med og uten DLSS:



4K: 60.52



4K med DLSS: 141,50



Star Wars Outlaws

4K Ultra-kvalitet, med og uten DLSS:



4K: 28.00



4K + DLSS: 163,00



Dragon Age: Veilguard

4K Ultra-kvalitet, full Ray-Tracing:



4K: 56.00



4K + DLSS+ Multi Frame Generation: 139.00



Call of Duty: Black Ops 6

Med og uten DLSS:



1080p: 223.00/408.00



1440p: 187.00/339.00



4K: 125.00/229.00



Warhammer 40,0000: Space Marine II

4K med og uten DLSS



4K: 69.00/107.00



Warhammer 40,000: Darktide

4K med DLSS og med og uten Frame Generation:



4K: 56.00/139.00



Resultatene er noe blandet. Noen ting er litt dårligere enn lignende kort, mens andre er opptil 10 % bedre. Det er litt rot med resultatene som ikke helt kan forklares, og årsaken er sannsynligvis driveroptimalisering. Spesielt spillene som er avhengige av Frame Generation, og spesielt Multi-Frame Generation, ser ut til å være litt tilfeldig.

Er Suprim en solid versjon av et RTX 5080-kort? Ja, absolutt - stillegående, kjølig som ingen andre og med solid ytelse. Det er bare synd at det endte opp med å bli så dyrt, men du kan ikke kjøpe et for øyeblikket, så det spiller egentlig ingen rolle...