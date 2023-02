MSI har avduket sin første batch av RTX 40 Series bærbare datamaskiner

HQ

MSI har nå offisielt løftet gardinen på massevis av nye bærbare datamaskiner som vil bli med i sin line-up. Denne samlingen vil alle skryte av RTX 40 Series GPUer og opptil 13th Gen Intel HX-prosessorer, med hver enhet tilgjengelig for forhåndsbestilling fra og med akkurat nå. Når det gjelder hva disse bærbare datamaskinene er, her er en rask oversikt over hver.

Stealth 16 Studio og Stealth 14 Studio

Disse to modellene kommer i Pure White og Star Blue farger og er bygget med et aluminium-magnesiumlegeringschassis som veier mindre enn 2 kg. 14"-varianten har en MSI Vapor Chamber termisk design og er kalt "en av de kraftigste 14-tommers bærbare datamaskinene på jorden".

Stealth-serien, til tross for navnekonvensjonene til disse to nye modellene, vil være tilgjengelig i 14", 15.6", 16" og 17.3" varianter, med 14 og 16-tommers systemer som blir tilgjengelige i Storbritannia senere denne måneden med priser som starter på £ 1999 og £ 2399.

Titan GT77 HX

Dette vil være en av de kraftigste bærbare datamaskinene i MSIs utvalg og vil skryte av en i9-13980HX CPU og en GeForce RTX 4090 GPU. Den vil også skryte av verdens første 4K/144Hz MiniLED-skjerm på en bærbar PC, og med alt dette i bakhodet selges Titan GT77 HX nå med priser fra £ 5299.

Raider series

Raider-serien som helhet blir oppgradert med et nytt chassis som er inspirert av en sportsbil, og vil til og med ha en ny matriselysstang for teft. Raider GE68 HX vil også få ekstra tillegg av en Smart TouchPad som vil sette de mest brukte hurtigtastene og funksjonene på berøringsplaten, for å gjøre det enda mer praktisk.

Raider-serien vil være tilgjengelig i 17" og 16" varianter og vil selges fra £2499, mens Raider GE68 HX starter fra £2899.

Cyborg 15

Denne nye bærbare datamaskinen er designet for å være den ultimate bærbare datamaskinen for hverdagsspill, og sies å ha en gjennomsiktig chassisdesign som lar deg se sine mekaniske innmat. Den vil lanseres senere denne måneden i Storbritannia og vil være en av de mest tilgjengelige modellene som klokker inn på rundt £ 1249-1399.

Creator Z Series

Det innholdsskapervennlige utvalget av enheter blir også oppgradert med den nyeste teknologien og maskinvaren og til og med MSIs Vapor Chamber termiske løsning. Den vil også ha bedre støtte for MSI Pen 2 og serien kommer til Storbritannia en gang i år.

Prestige Series

Prestige-serien utvides med en ny modell kalt Prestige 13 Evo. Dette vil veie mindre enn 1 kg og vil bli pakket med et 75Whrs batteri.

Hele Prestige-serien vil være tilgjengelig i en rekke størrelser og vil selges med en pris som starter på £ 1399 for 13 Evo og £ 1499 for 16 Evo-modellen.

Modern Series

Til slutt får Modern-serien noen nye fargevarianter å velge mellom, og disse blir tilgjengelige i Storbritannia senere i år, med spesifikasjoner og priser som ennå ikke er bekreftet.