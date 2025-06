MSI lanserer en fantastisk spill-PC med Toy Story-tema

HQ

Hvis du synes vanlige PC-kabinetter er for kjedelige, har MSI nå utviklet noe vi tror kan være av interesse. De har nemlig lansert en ganske unik gaming-PC som kombinerer det nyeste innen teknologi med Toy Story-design.

Boksen er en hyllest til Pixars første Toy Story-film, og består av offisielt lisensierte komponenter med kabinett, hovedkort, CPU-kjøler og grafikkort. Du kan se nærmere på komponentene på denne lenken. Som du kan se, har alt farger og motiver inspirert av figurer som Buzz Lightyear, Woody og Zurg.

Selve kabinettet er basert på Pizza Planet, og har til og med en joystick montert på fronten for maksimal "The Claw"-følelse. På innsiden finner vi et Z890-hovedkort, en 850 W CPU-kjøler og et RTX 5070-grafikkort med Buzz-tema.

Kult, og selvfølgelig vil du nå ha en. Det er et lite problem, skjønt. Enheten vil bare bli utgitt i Taiwan, og bare 500 enheter vil bli produsert, med en prislapp på rundt £ 200 / € 245.

Vi får nøye oss med å kikke i vinduet i dette tilfellet, men det er jo en stilig konstruksjon, ikke sant? Bla gjennom lenken ovenfor for flere bilder av både komponentene og det ferdige produktet med nydelig Toy Story-presentasjon.