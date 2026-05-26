MSI lanserer grafikkort inspirert av The Mandalorian and Grogu

Fans over hele verden har strømmet til kinoene i det siste for å få med seg den nyeste Star Wars-filmen med stort budsjett, ettersom The Mandalorian og Grogu nylig hadde kinopremiere og vant den siste helgen. Nå som filmen er tilgjengelig, ønsker du kanskje å tilføre litt stil fra en galakse langt, langt borte til PC-kampstasjonen din, og i så fall har MSI akkurat den teknologien du trenger.

MSI og Star Wars har gått sammen om å lage en begrenset utgave av GeForce RTX 5080 16G-grafikkort som har Mando og Grogu som tema, og som kombinerer topp ytelse med et stilig utseende.

GPU-ene kommer i et spesielt fargevalg som er laget for å ligne The Mandalorian og Grogu, med en elegant børstet metallfinish som er ment å gjenspeile Din Djarins Beskar-rustning, mens en medfølgende VGA-holder er laget for å ligne Grogu, med ører og det hele. Det finnes også magnetiske bakplater som kan tilpasses, og som kan byttes ut for å vise en rekke logoer fra Star Wars-verdenen, det være seg Mandos hjelm, Den nye republikken, Imperial Remnants og også Grogu.

Totalt blir bare 500 av disse grafikkortene laget og tilbudt til fans over hele Europa, og disse er nå i salg via MSI E-Shop og forhandlere.