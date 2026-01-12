MSI lanserer oppdaterte bærbare og håndholdte PC-er

HQ

MSI brukte CES 2026 til å lansere sin nye overflod av Intel Core Ultra 3- og Nvidia-baserte bærbare datamaskiner for både forretningsbruk, produktivitet og spill.

Prestige-serien for forretningsbruk har fått en fullstendig overhaling med en ny og mer avrundet designfilosofi, slankere med aluminiumskropper og betydelig redusert vekt, sammen med en ny Action Touchpad og støtte for MSI Nano Pen.

"Den nydesignede Prestige-serien - med sitt helt nye designspråk, glattere konturer og bedre håndverk - understreker MSIs engasjement for innovasjon i forretnings- og produktivitetssegmentet. Med unike funksjoner som Action Touchpad og MSI Nano Pen hjelper vi profesjonelle brukere med å oppnå større produktivitet og kontroll uansett hvor de er."

- Eric Kuo, Executive Vice President og General Manager for MSIs NB Business Unit.

De andre seriene har fått både utvendige og innvendige oppgraderinger, nye termiske komponenter og chassis rundt, samt oppgraderinger av CPU og GPU, mens tilbakemeldinger fra brukerne har resultert i en ny I/O-layout, og Stealth 16 AI+ ble tildelt en CES Innovation Award for sin kombinasjon av ytelse, størrelse og vekt, eller rettere sagt mangel på de to sistnevnte. Raider 16 Max HX har nå en enorm strømreserve på 300 W, noe som gjør det mulig å bruke Nvidias RTX5090-grafikkort og toppmodellen av Intel Ultra-prosessoren og en 2,5K 240 Hz OLED-skjerm.

For hverdagsbruk ble Modern S-serien avslørt med de nye Intel Core Ultra Series 3-prosessorene og en OLED-versjon, mens den håndholdte Claw fikk en oppgradering i Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition med Intel Core Ultra 200V CPU og Arc Xe2-grafikk.

