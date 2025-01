MSI presenterer RTX 50-serien av bærbare datamaskiner på CES

HQ

Når Nvidia løfter forhenget på en hel rekke nye kraftige GPUer, spesielt kjent som RTX 50 Series, er det absolutt ingen overraskelse at forskjellige datamaskin- og bærbare produsenter over hele verden bruker den forbedrede teknologien til å forbedre sine forskjellige modeller og line-ups. En av dem som har tatt dette til seg, er MSI, som under CES nå har avslørt RTX 50 Series-drevne Titan, Raider, Vector, og Stealth -modeller.

Spesielt er det Titan 18 HX AI, Raider 18 HX AI, Raider A18 HX, Vector A18 HX, Vector 16 HX AI, Vector 17 HX AI, Stealth 18 HX AI, Stealth A18 AI+, og Stealth A16+ som vil tilby enten RTX 5080 eller RTX 5090 GPU-alternativer. Vi blir fortalt at denne nye generasjonen grafikkort vil gjøre det mulig for disse enhetene å nå nye høyder når det gjelder hestekrefter, grafisk troskap, ytelse og hastighet, og delvis takket være støtten fra DLSS 4 som hevder å kunne generere bilder med "uovertruffen hastighet".

Disse nye modellene vil også bli supplert med enten en Intel eller AMD CPU, spesielt de nyeste iterasjonene av CPU-ene deres, det være seg Intel Core Ultra Series 2 eller AMD Ryzen AI 300 eller Ryzen 9000 Series.

Med kraftigere komponenter i tankene har MSI også diskutert den forbedrede kjøleløsningen disse nye modellene vil benytte. Vi er lovet et SSD-varmerør som kan redusere SSD-temperaturene med opptil 10 grader Celsius for å sikre jevnere overføringshastigheter og også for å gjøre disse bærbare datamaskinene klare for Super RAID 5 -teknologien som kombinerer Gen5- og Gen4 SSD-er for å oppnå en lesehastighet på hele 18 000 MB/s.

Når det gjelder AI-elementene, inkorporerer MSI AI Robot -teknologien kunstig intelligens i dingsene for å forbedre funksjonaliteten, og alt dette uten at det kreves internettforbindelse for å fungere etter hensikten.

For å markere denne nye æraen av datamaskin- og laptop-teknologi har MSI laget en spesialutgave Titan 18 HX kjent som Dragon Edition Norse Myth, som har håndtegnede 3D-drager og nordiske motiver for å gjenspeile kraften i den aktuelle dingsen.

For de som er ute etter en bærbar datamaskin som er mindre spilltilpasset, er det den nye forretnings- og produktivitetsserien Venture eller VenturePro som gjelder. Disse bærbare PC-ene kommer i 14- og 17-tommers varianter, er utstyrt med de nyeste CPU-ene og en diskret GPU, har overlegen kjøling, lavere varme- og støynivåer og er designet for å kunne håndtere kreative oppgaver med letthet. Det som skiller Venture og VenturePro er at sistnevnte har et forsterket batteri som hevdes å vare rundt 4-5 timer lenger.

Det skal også sies at Pulse og Crosshair -serien har blitt forbedret for å støtte RTX 5070, men de nøyaktige detaljene om disse bærbare PC-ene har ennå ikke blitt utdypet.

Den eksakte prisingen og utgivelsesdatoen for disse nye gadgetene er ennå ikke avslørt.