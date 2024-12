Når du skal velge en bærbar datamaskin, må du gå gjennom et bredt utvalg for å finne ut hvilken type du trenger til den aktuelle oppgaven. Selv om MacBook-maskiner er universelt kjent for sin brukervennlighet og sine stramme proporsjoner som gjør dem til produktivitetsmaskiner, har de mangler når det gjelder videospill. Hvis du i stedet er ute etter PC-spill på farten, kan du velge mellom en hel rekke Windows-baserte alternativer, det være seg fra ASUS, Dells Alienware, Razer, Lenovo, HPs OMEN, Acer og til og med MSI. Det er sistnevnte maskinvareprodusent jeg fokuserer på i dag, ettersom jeg i løpet av de siste par ukene har satt den utrolig kraftige MSI Raider GE78 HX 14VHG gjennom ringen.

La meg først forklare hvorfor du bør se på denne enheten som en bærbar datamaskin. Denne gjennomgangsenheten var utstyrt med en utrolig dyktig Intel i9-14900HX CPU med 24 Cores og 32 Threads klokket til 2,42 GHz, sammen med en Nvidia RTX 4080 GPU med 12 GB innebygd minne. Dette er i tillegg til 32 GB DDR5 SDRAM klokket til rundt 5600 MHz, med ytterligere tilgjengelig SSD-lagring på 4 TB. I bunn og grunn snakker vi om en bærbar PC som vil koste deg rundt 2 600 pund, noe som er veldig dyrt, omtrent samme prislapp som den nyeste og kraftigste MacBook Pro med en M4 Max -brikke, men heller ikke helt i samme klasse som de mest elitære og best utstyrte bærbare spillmaskinene på markedet. All denne teknologien er mer enn nok til at denne bærbare PC-en kan kjøre de nyeste og mest krevende PC-spillene med de høyeste grafiske innstillingene og med Ray-Tracing aktivert når det er tilgjengelig, noe som er forbedret og gjort mer sannsynlig takket være støtten for AI-funksjoner som DLSS, som er til stede på grunn av den innebygde 40 Series GPU-en. Siden den kan håndtere spill med letthet, er alt annet du trenger en bærbar datamaskin til å gjøre også en spasertur i parken, noe som gjør dette til en ekte titan og behemoth i maskinvaresektoren, ikke at du ville forvente noe mindre for prislappen.

Siden jeg snakker om ytelse, la meg også gi deg noen tall og informasjon. Etter å ha kjørt noen få tester, Geekbench 6 servert opp en GPU score på 134128 og for CPU, en Single Core score på 2725 og en Multi Core score på 10825. Cinebench la deretter til dette med en veldig imponerende Single Core -poengsum på 1814, noe som setter den foran mange av konkurrentene med en merkbar margin, mens Multi Core -poengsummen vakler litt på 12220, og sliter når den stables opp mot AMD Ryzens Threadrippers og til og med Intels Xeon. Nå lurer kanskje alle dere som ikke leser binært og snakker datamaskin på hvordan dette oversettes til spillytelse? Jeg testet en liste over spill ved deres grafiske grenser med Ray-Tracing aktivert der det var tilgjengelig på tvers av AAA- til indiespekteret og fra en samling sjangre, og som du kan se nedenfor, erobrer Raider i utgangspunktet dem alle med letthet, og alt mens du bruker datamaskinens Balanced brukerscenario i stedet for den tappende Extreme Performance modus.



Hades II: Maks 240 fps mens GPU-en knapt oversteg 40 % bruk.



Marvel's Midnight Suns: Gjennomsnittlig 125 fps med en GPU på maks 1 950 MHz, mens CPU-en knapt brukte 10 % av sitt potensial.



Ghostrunner 2: Omtrent 140 fps mens GPU og CPU matchet Marvel's Midnight Suns' data. Ray-Tracing var også utmerket her og bød ikke på noen utfordringer, samtidig som det så krystallklart ut.



No Rest for the Wicked: Gjennomsnitt på 145 fps med GPU som krevde full innsats og klokket så høyt som 2300 MHz, mens CPU traff 13 % ved 3500 MHz.



The Ascent: Stabilt 130 fps med GPU på 2 200 MHz ved full effekt, mens CPU-en nådde så høyt som 21 % og 3 200 MHz.



Octopath Traveler II: Låst på 120 fps med GPU som viser 1 000 MHz ved 33 % bruk og CPU som viser 2 800 ved 7 %.



MultiVersus: Absurde (og ubrukelige på grunn av skjermbegrensninger) 430 fps, med en GPU som nådde 2400 MHz ved 85 %, mens CPU-en traff 4300 MHz ved 12 %.



Baldur's Gate III: Den laveste av alle med et gjennomsnitt på 102 fps, med GPU på 1 950 MHz ved 100 %, mens CPU viste 4 600 MHz ved 14 %.



Det fantastiske med disse dataene var hvordan Raider, til tross for at den ble presset til det ytterste, bare viste interne temperaturhøyder på 91 Celsius (og en gjennomsnittlig hviletemperatur på 61 Celsius) for CPU og 80 Celsius for GPU (pluss 49 Celsius i hvile). Ja, det er ganske varmt, men for en bærbar PC viser det at de større viftene og de bredere rørene som utgjør CoolerBoost 5-løsningen, fungerer veldig bra. Det jeg vil si er at når kjølingen er i full effekt, høres denne bærbare PC-en ut som en orkan, og derfor vil jeg sterkt anbefale å følge med på programvaren MSI Center og manuelt bytte mellom kjølemodusene avhengig av hva du gjør. I løpet av testperioden fant jeg ut at AI-verktøyene i MSI Center var ineffektive og upålitelige i beste fall, noe som betyr at selv ved svært lav belastning hørtes Raider ut som om jeg prøvde å gjengi Red Dead Redemption 2 på Ultra graphics med Ray-Traced-lys. Løsningen var ganske enkelt å bytte fra den AI-kontrollerte suiten til den manuelle Silent, ettersom Raider da ville bli betydelig roligere.

Jeg bemerket for et øyeblikk siden at tallet for bildefrekvens på MultiVersus var ubrukelig, og det jeg mener med det, er at denne Raider har en skjerm som topper ved 240 Hz. Det er et svært kapabelt QHD+-panel i 16:10-format, som leverer slående grafikk og bilder, men igjen på bekostning av at du ikke kommer opp i 360 Hz som noen moderne bærbare spill-PC-er kan tilby, og heller ikke har native 4K-bilder. For meg er dette en fin balanse, et komfortabelt sted å få en god fordeling av flytende, men vakker grafikk, og det gjør det også mulig å skreddersy hvert spill til hvordan denne enheten fungerer, dvs. ved å ha de beste grafiske detaljene og likevel oppnå 120+ fps i krevende spill og nå fps-grensen i mindre krevende prosjekter.

Så når det gjelder bærbare spill-PC-er, er det egentlig ingen grenser for hva denne Raider kan oppnå. Det er en utmerket og kompetent enhet som kan gjøre alt du trenger den til å gjøre i dag og sannsynligvis i de neste årene uten store problemer i det hele tatt heller. Men jeg skulle ønske at MSI ville fokusere litt mer på utseendet og designet på enhetene sine, da Raider ærlig talt ikke er en looker. Den er veldig enkel i form og dimensjoner, men har likevel alle de tåpelige gamer-gimmickene som ofte gjør bærbare spilldatamaskiner til en skamplett. Den har uvanlige aksenter og ujevnheter og bretter over chassiset, massive ventilasjonsåpninger (som egentlig kan unnskyldes på grunn av kjølebehovet), og unødvendige RGB-elementer også. Det høres kanskje ut som en typisk gammel mann som klager over for mye RGB, men jeg har faktisk ikke noe imot RGB på teknologi, så lenge det er godt implementert. Her kommer det imidlertid i et bakgrunnsbelyst tastatur (ingen problemer der) og en massiv og helt unødvendig RGB-stripe over den bærbare datamaskinens front ... Det er stygt og tjener bokstavelig talt ikke noe godt formål.

Når det gjelder tilkoblingsmuligheter, får du alt du kan ønske deg på en bærbar PC. Vi snakker om tre Thunderbolt 4 -porter, to USB-er, en SD-kortleser, en lydkontakt, en HDMI-port og en Ethernet-port (den bærbare datamaskinen støtter til og med Wi-Fi 7!). Sammen med et batteri på 99,9 kWh som holder hele dagen ved lav belastning, men som smelter bort i løpet av en time eller to når du spiller dataspill, og en samling av seks høyttalere som gir deg god lyd med svært høyt volum, er det virkelig mye denne Raider gjør riktig.

Men jeg må ta det tilbake til poenget mitt tidligere om at du absolutt forventer at denne Raider skal overgå i alle disse kategoriene når du vurderer at den vil sette deg tilbake £ 2,600. Dette er en flott bærbar datamaskin av mange grunner, men hvis du bare har tenkt å gjøre grunnleggende og sjeldne spill på farten, vil det være bedre å skaffe deg en billigere produktivitetsfokusert bærbar datamaskin og deretter ha en Steam Deck eller en Nintendo Switch for å imøtekomme spill. Men hvis du ønsker å spille de nyeste og mest krevende spillene mens du er borte fra skrivebordet ditt, samtidig som du har et system som kan fungere som et produktivt kraftverk, vil denne Raider ikke skuffe deg i det hele tatt.