Med nesten 40 år i maskinvaremarkedet har MSI blitt en viktig del av maskinvarebransjen, og leverer ikke bare til private PC-byggere, men også til selskaper som gjør det i stor, noen ganger til og med industriell skala - kalt systemintegratorer.

Dette har ført til oppfinnelsen av «Powered by MSI» - et nivåsystem som er din garanti for bruk av komponenter av høy kvalitet fra MSI, og som sikrer at din valgte systemintegrator ikke har spart på komponentene og erstattet kritiske deler med billig, ukjent maskinvare som ikke engang har et navn. Å ha et forhåndsmontert system gjør ting ikke bare mye enklere, men gir deg også en garanti for at kompetente folk har satt det sammen, noe som gjør PC-spilling mye mer tilgjengelig for de som foretrekker at ting bare fungerer i stedet for å måtte fikle selv.

Et godt eksempel på dette er Inet System G70, hvor Inet for tiden er den eksklusive systemintegratoren i Norden som har tillatelse til å bruke Powered by MSI-rangeringssystemet. G70 har det høyeste mulige nivået, MSI Ultimate, som betyr at hovedkort, grafikkort, strømforsyning, væskekjøler, SSD og til og med kabinettet er fra MSI.

MSI MAG Pano M100R PZ i svart omslutter komponenten, samtidig som den gir et akvariumdesign med et 270-graders synsfelt som lar deg vise frem både komponenter og fire forhåndsinstallerte ARGB-vifter til fulle.

Hovedkortet er B760M Gaming Plus Wifi, et kompakt kort som fortsatt bruker alle de moderne høyytelsesfunksjonene til MSI-hovedkort, som strømforsyningssystemer med høy ampere, forbedrede PCIe-baner fra Steel Armour og massiv kjøleribbe for alle komponenter, og til og med M.2-stasjonen - mens strømforsyningsdelen har lagt til 7W termiske puter. Bare to av de fire tilgjengelige minnesporene er okkupert av 2x16 GB Kingston DD5 XMP-minne.

Strømmen leveres av MAG A850GL PCIE5 II, som så navnet antyder støtter PCIe 5.1-komponenter og overholder ATX 3.1-standarden, samtidig som den har en effektivitetsvurdering på 80 Plus Gold - til tross for den kompakte størrelsen har den en full størrelse 120 mm vifte med fluiddynamisk lager, og den GPU-bundne delen av de modulære kablene leveres med fargede plugger for å sikre korrekt og full innsetting.

Og kraft er nødvendig. Hovedkortet har Intels kraftige Core i7 14700KF, 20 kjerner, 28 tråders CPU som fungerer sammen med en RTX 5070TI, fra MSIs Shadow 3X OC-serie, som betyr 16 GB VRAM, og et subtilt og rent industrielt utseende kombinert med Trox Fan 5.0, den nyeste iterasjonen av MSIs retningsbestemte viftedesign som er kombinert med leirebaserte termiske puter, solide nikkelbelagte kobberbunnplater for effektiv varmeoverføring til de firkantede varmerørene, og til og med sikringer for å legge til et ekstra lag med beskyttelse til kortet ditt.

For å kjøle ned CPU-en brukes MSIs MAG Coreliquid A13 360mm AIO. Den har avrundede designelementer kombinert med indirekte belysning og en 3800 RPM-pumpe med keramiske lagre - og leveres med kun én tilkoblingskabel og de tre Cycloblade 7-viftene forhåndsinstallert, naturligvis også med ARGB, mens radiatoren bruker 12 vannkanaler og oppnår 20 finner per tomme.

Som prikken over i-en er til og med NVMe-en fra MSI, ettersom Spatium M450 NVMe brukes til lagring, med 3D NAND-flash og 5 års garanti på M.2-disken.

Så hvis du ønsker en tilpassbar løsning som lar din favoritt systemintegrator bruke din favoritt MSI-maskinvare, se etter MSI Ultimate-logoen.

