Det er vanskelig å være en bærbar gaming-maskin i moderne tid. Spillernes krav er høyere enn noensinne. Ikke bare må du kunne tilby topp ytelse, som kan tilsvare eller til og med overgå ytelsen til en tower-PC, men du må også gjøre det samtidig som den er en brøkdel av størrelsen og vekten, og uten å bli så varm at den eksploderer.

Etter hvert som det lanseres en ny generasjon grafikkort og prosessorer, blir denne utfordringen bare større, men MSI har tatt utfordringen på strak arm. Vector 16 HX har vært hjemme hos meg en stund nå, og jeg må si at jeg generelt sett har blitt veldig imponert over den. Det er et stort stykke utstyr, noe du vil legge merke til så snart du trekker det ut av esken, med en 16" 1920x1200-skjerm som tar opp en stor del av kroppen.

For de som er ute etter en bedre oppløsning, kan dette høres litt trist ut, men selv om det tok litt tid å venne seg til det, synes jeg skjermen er en av de største fordelene med denne bærbare PC-en. Høyden gjør at en høyere person som meg ikke trenger å krumme ryggen for å få best mulig oversikt over skjermen, og det bidro til å skape en mer filmatisk følelse når jeg så på film og spilte spill. Den lavere oppløsningen betyr også at du kan få mest mulig ut av skjermens 144 Hz, selv i mye mer krevende spill.

Apropos krevende spill, Vector 16 HX taklet dem uten store bekymringer. Selv spill som er designet for å kreve sitt, var ikke mye til match for ytelsen, og med en Intel Core i9-13980HX pluss en 4080 burde det ikke være så overraskende. Det eneste problemet er at på grunn av at det er så kraftige komponenter inni er at MSI Vector 16 HX lager en helvetes masse støy. Ta av deg hodetelefonene etter selv en time i et spill, og du vil føle at du sitter på vingen av et fly. Så lenge du har anstendig støyreduksjon, bør du ha det bra, men det er verdt å merke seg at dette er et bråkete beist.

Men det er et beist, og en lett en også. Til tross for størrelsen veier MSI Vector 16 HX bare 2,7 kg, men den føles enda lettere når du løfter den opp. Det er også en tynn maskin, noe som sannsynligvis er en annen grunn til at viftene må jobbe så hardt for å sikre at den ikke blir overopphetet. Modellen jeg så på, hadde et sjarmerende design, komplett med et raskt og responsivt tastatur og styreflate. Det var de vanlige RGB-lysene på tastaturet, men ellers imponerte MSI meg nok en gang med sin evne til å få en bærbar gaming-maskin til å ikke stinke av "gamer-vibber". Den kosmosgrå fargen på kabinettet er profesjonell og utstråler den kvaliteten du forventer av en bærbar datamaskin som koster £ 2049.

Den prisen kan kanskje få deg til å trekke på smilebåndet, men det er en bærbar PC som gir deg mye for pengene. I tillegg til GPU-en og CPU-en, får du også 16 GB DDR5-5600 RAM, som kan oppgraderes til 64 GB hvis du er dyktig nok til å grave dypt i innmaten til en bærbar PC, og en 1 TB NVMe SSD. Det finnes også annet periferiutstyr, som funksjonelle høyttalere og et greit webkamera, men når du kjøper en bærbar PC for gaming, er du egentlig ute etter å spille, og disse andre tilleggene er forståelig nok sekundære. Legg til mange porter og god batterilevetid, og du har oppskriften på en veldig, veldig sterk bærbar gamingmaskin som er et absolutt kraftverk for alle PC-spillere som ønsker at deres primære rigg skal være bærbar.

