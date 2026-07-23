MSL etterforsker Casemiros overgang til Inter Miami på grunn av påstander om ulovlig påvirkning

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Den brasilianske midtbanespilleren Casemiro ble onsdag presentert som ny spiller for Inter Miami, men kort tid etter at klubben hadde offentliggjort nyheten, uttalte Major League Soccer at signeringen kan være ulovlig: de «undersøker en påstand om ulovlig påvirkning» mot klubben.

«Ligaen samler inn all relevant informasjon og vil avstå fra ytterligere kommentarer inntil gjennomgangen er fullført. Selv om Inter Miami CF og LA Galaxy har kommet til enighet om prioriteringsrettighetene til å signere Casemiro, vil vilkårene bli offentliggjort når etterforskningen av påstanden om ulovlig påvirkning er avsluttet», opplyste MLS.

Mens Casemiro går til Inter Miami, var det LA Galaxy som hadde «oppdagelsesrettighetene», som gir lagene rett til å bestemme hvor opptil fem spillere skal spille. I stedet for å signere spillerne selv, forhandlet LA Galaxy med Inter Miami, solgte sine oppdagelsesrettigheter og ga dermed avkall på den populære spilleren, mot kompensasjon.

LA Galaxy uttalte i en pressemelding at «LA Galaxy og Inter Miami CF har nådd en avtale om oppdagelsesprioriteten for å signere Casemiro, og vilkårene vil bli offentliggjort når etterforskningen av ulovlig påvirkning, som for tiden pågår hos Major League Soccer, er avsluttet».