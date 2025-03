Mufasa: The Lion King kommer til Disney+ om et par uker

HQ

I morgen blir en veldig stor dag for Disney + -brukere og animasjonsfans når Moana 2 faller på streameren, etter å ha avsluttet et kinoløp der det ble enda en Disney-inntjener på 1 milliard dollar. Men det viser seg at dette ikke vil være den eneste nylige Disney-kinofilmen som kommer til streameren denne måneden, ettersom det nå er satt en dato for Mufasa: The Lion King også.

Forløperfilmen som utforsker livet til Simbas far, gjorde det ganske bra på kino, og endte til slutt et kinoløp som utgjorde nesten 713 millioner dollar. Dette er ikke på langt nær like vellykket som The Lion King, eller mange av Disneys andre prosjekter, men det er fortsatt en sterk prestasjon i denne kinotiden der bare seks filmer genererte mer i 2024 (med de fire som var Inside Out 2, Deadpool & Wolverine, Moana 2, Despicable Me 4, Wicked, og Dune: Part Two) globalt.

Når det gjelder den faste datoen for Mufasa: Løvenes konge på Disney+, er filmen planlagt å komme 26. mars, altså om to uker fra i morgen.