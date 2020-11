Mulan, Soul og alt annet som kommer til Disney+ i desember

Du ser på Annonser

Vi visste allerede om flere av godsakene som skal bli en del av Disney+ neste måned, men som vanlig er det mer enn et par nye inkluderinger. I kjent stil vil en haug av disse være ganske gode også. Se bare på denne listene over filmer og serier som kommer til streamintjenesten i 2020 sin siste måned. Her er filmene.



Et fe-eventyr den 4. desember



Menneske mot hai den 4. desember



Mulan den 4. desember



A Christmas Carol den 11. desember



Hamilton: History Has Its Eyes on You den 11. desember



High School Musical: The Musical: The Holiday Special den 11. desember



Mickey's Christmas Carol den 11. desember



Safety den 11. desember



The Undefeated Presents Hamilton In-Depth den 11. desember



We bought a Zoo den 11. desember



Arendells julepeis den 18. desember



Dorys undervannskamera den 18. desember



Bjelleklang den 18. desember



Den fantastiske Ivan den 18. desember



Eragon den 18. desember



Big den 25. desember



Burrow den 25. desember



Epic - Skogens hemmelige rike den 25. desember



Når villdyret våkner den 25. desember



Sjel (eller Soul som høres bedre ut i mitt hode i likhet med alle norske oversettelser) den 25. desember



Listen over serier som kommer.