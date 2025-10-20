Mulig attentatforsøk mot Donald Trump tvinger ham til å skynde seg opp små trapper til Air Force One "USSS oppdaget en mistenkelig oppstilling nær AF1-sonen i Palm Beach. FBI etterforsker saken."

HQ Vi fikk nettopp nyheten om at USAs president Donald Trump måtte gå om bord i Air Force One ved hjelp av en mindre trapp på søndag etter at et mistenkt snikskytterrede ble funnet med fri sikt til flyets avgangsområde. FBI har overtatt etterforskningen, og har samlet inn bevis og analysert kommunikasjon for å avgjøre om strukturen var knyttet til nylige trusler mot presidenten. Ingen våpen eller eksplosiver ble funnet, men funnet utløste en umiddelbar gjennomgang av sikkerheten på flyplassen. Tjenestemenn bekreftet at ingen arrestasjoner har blitt gjort, mens Trumps ombordstigning gjenspeiler økte sikkerhetstiltak på grunn av pågående sikkerhetsproblemer. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer nedenfor eller på følgende lenke. Go!