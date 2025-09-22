Mulig handling og nye karakterer som dukker opp i The Super Mario Galaxy Movie lekket

HQ

Da Chris Meledandri, leder for animasjonsstudioet Illumination, og Shigeru Miyamoto på den nylige Nintendo Direct Chris Meledandri åpnet veien for 40-årsjubileet for den japanske utgivelsen av Super Mario Bros. med teaseren for oppfølgeren, smilte mange av oss da vi så at den offisielle tittelen ville være The Super Mario Galaxy Movie, siden det er en av de beste 3D-titlene i rørleggerens historie.

Det er faktisk en veldig spesifikk dialog i The Super Mario Bros. Movie der prinsesse Peach snakker om at det finnes "en hel galakse av verdener der ute". Et slikt spesifikt ordvalg var talende nok, men med lille Luma fanget av Bowser som bare snakket om døden, var Galaxy-kanon i Nintendos filmatiske univers sikret.

Den dårlige nyheten er at med en releasedato så nær som 3. april 2026, betyr det at filmen allerede er ganske komplett, og det har ført til lekkasje av små detaljer om historien de siste ukene. Men det vi gir deg nå, er mye større. Viktig spoileradvarsel på dette punktet.

Cinemark Chile har ved en feiltagelse lekket hele plottet av The Super Mario Galaxy Movie, som inneholder Wario som den nye tidlige skurken, pluss fremveksten av Bowser Jr. og de 7 Koopalings som fiender av Mario, Luigi, Peach og Toad, pluss nye venner Rosalina og Yoshi. Med en slik rollebesetning på begge sider, vil spørsmålet være om de klarer å gi nok fremtredende plass på skjermen til dem alle, og kanskje vil opptakene av denne oppfølgeren være bedre enn Super Mario Bros: The Movie. Det lekkede plottet går slik :

"Etter å ha mottatt nøkkelen til byen for å ha reddet hjemmet sitt i Brooklyn, nyter Mario og Luigi livet som helter for første gang. Men feiringen tiltrekker seg snart en gammel bekjent: Wario, en tidligere kollega som er forblindet av grådighet og villig til å gjøre hva som helst for å stjele æren deres.

Det som begynner som en feide på jorden, blir snart knyttet til en større fare: Bowsers sønn, Bowser jr. har i all hemmelighet dukket opp og tatt kontroll over universets mystiske sentrum, med en plan som truer med å utvide Koopa-imperiet langt utenfor Soppriket.

For å stoppe ham legger brødrene ut på en reise gjennom usannsynlige verdener sammen med Peach, Yoshi og prinsesse Rosalina, som må beskytte sine Lumas før de blir fortært av mørket. Hvert skritt avslører flere farlige prøvelser, og et svart marked med forbudte stjerner vil bringe dem ansikt til ansikt med sannheter de aldri hadde forestilt seg.

Men de har ikke alt i egne hender: Sju elite Koopa-jegere har blitt sluppet løs, én for hvert hjørne av galaksen, og oppdraget deres er enkelt... Sørg for at ingen kan utfordre den nye ordenen som Bowser. Jr har til hensikt å opprette."

Hva synes du om denne tilnærmingen til The Super Mario Galaxy Movie? For oss gir det oss bare lyst til å gå på kino den 3. april for å se om det er sant.