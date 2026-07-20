Multiverset forener seg for å bekjempe Doom i Avengers: Doomsday

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Black Panther, Fantastic Four, Thor, Black Widow, X-Men... det blir et mirakel hvis de alle kommer helskinnet fra kampen mot Doctor Doom i « Avengers: Doomsday. Vi vet alle at siden Avengers: Endgame – og bortsett fra noen få enkeltstående film- og TV-episoder – har vi vært i mørket i nesten syv år i Marvel Cinematic Universe. Det er på tide å vende tilbake til storslåtte ensemble-epos med et dristig budskap til sjangeren.

Traileren til Avengers: Endgame som nettopp er sluppet, fremkaller nettopp det: et «mirakel» som må skje for at alle superheltene, romvesenene, menneskene, gudene og mutantene skal kunne legge uenighetene til side og møte den store felles trusselen som Robert Downey Jr.s karakter representerer. Det er fortsatt lang tid igjen til premieren av Avengers: Endgame, men den første teaseren gir oss også noen scener å glede oss til, som kampen mellom Gambit og Shang-Chi, den gjensidige respekten mellom Sue Storm og Shuri (Black Panther), eller det korte sammenstøtet mellom Thor og selve Doom, der det ser mørkt ut for den mektige guden fra Asgard... Heldigvis er gode gamle «Cap» tilbake for å gi en hjelpende hånd.

«Avengers: Doomsday kommer på kino 18. desember 2026. Nyt den første traileren nedenfor.