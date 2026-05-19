Multiverset gjør det mulig for flere kunstnere å bidra til et prosjekt, og det er alltid en god ting, sier Aurélien Predal

Når du ser en idé gjenspeiles i ulike versjoner - enten som en del av fortellingen eller som en måte å uttrykke seg på innenfor et medium - er du ofte vitne til en trend. Og hvis en trend vedvarer over tid, risikerer den dessverre noen ganger å bli utslitt i alle sine former.

Vi var i tvil om hvorvidt dette temaet - multiverset, som vi nå ser så utbredt i dataspill, filmer og tegneserier - også gir mening for dem som skaper nettopp disse verkene, og heldigvis ble vi beroliget av kunstdesigneren og animatøren Aurélien Predal, som vi snakket med under Comicon Napoli nylig, og som du kan se intervjuet med undertekster med nedenfor.

Det var faktisk ikke første gang vi stilte det spørsmålet under den store popkulturbegivenheten i Sør-Italia, ettersom vi også hadde stilt det til illustratøren og skaperen av figuren Miles Morales, kunstneren Sara Pichelli. Kanskje ved en skjebnens ironi snakket vi med Predal noen minutter etter at vi hadde snakket med Pichelli, og siden han jobbet med animasjonsfilmen Spider-Man: Across the Spider-Verse, ville vi vite hva han mente om multiverset og om bruken av dette "trendy" virkemiddelet utvannet essensen av hovedkarakteren på en eller annen måte. Og dette er hva han fortalte oss :

"Jeg tror det handler om historiefortelling. Hvis filmen fungerer, hvis det gir mening i filmen, tror jeg at jeg er helt med på det - det er det viktigste.

"Det kan være at noen vil si at den kunstneriske stilen noen ganger kan distrahere fra historien. Det kan skje i noen filmer, men jeg tror at når det gjøres godt, er den kunstneriske stilen og den særegne kunstneriske stilen fullt ut integrert i historien, og jeg tror det er det som utgjør forskjellen mellom en film som er veldig vellykket og fungerer, sammenlignet med andre. Men jeg tror det gir større rom for flere kunstnere til å jobbe med en film. Det gir rett og slett mer mangfold, og det tror jeg er bedre."

"Spesielt nå trenger vi kunstnere for å ha arbeid. Jo mer stilisert en film er, jo flere kunstnere trengs det, og det tror jeg er bedre for bransjen."

Du finner hele intervjuet ovenfor, der vi i tillegg til å snakke om Miles Morales også diskuterer mangfold i moderne animasjon, og han analyserer stilen i Super Mario Galaxy Movie.