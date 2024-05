HQ

Det kan se ut som en skamløs Super Smash Bros-kopi, men MultiVersus er mye mer enn det. Utover det felles konseptet med maskotkamper og slagsmål for fire personer, skjuler det seg helt andre spillsystemer under overflaten. MultiVersus minner mer om et tradisjonelt kampspill, med færre gimmicker og fokus på to mot to-lagspill.

Etter en ekstremt populær betaversjon i fjor, sank imidlertid interessen ganske drastisk. Dette er ikke uvanlig, ettersom spill alltid er på sitt heteste når de er nye og "alle" spiller dem, før mange går videre til nye jaktmarker etter hvert som flere og mer attraktive alternativer slippes. Det store problemet med betaversjonen av MultiVersus var hvor tomt det var for innhold og ting å låse opp, utover den grunnleggende evnen til å slåss og en godt laget tutorial. Derfor har et av de store spørsmålene for det ferdige spillet vært hvordan de skulle skape mer varig verdi og gjøre det meningsfylt å fortsette å kjempe.

Så hva får vi? Vel, MultiVersus tilbyr hele 27 valgbare figurer, og det kommer selvfølgelig flere. Dette er krigere fra Warners mange universer, hvor vi finner Snurre Sprett, Batman, Tom & Jerry, Arya Stark og Shaggy Rogers, akkurat som i betaversjonen. Det inkluderer også DLC-krigerne som ble lagt til, slik at vi blant annet kan kjempe som Gizmo og Black Adam, i tillegg til noen nye som Agent Smith, Jason Vorhees og Jokeren. En bemerkelsesverdig endring er at Support-klassen er fjernet, og de som tidligere bare var Support, har nå blitt lagt til Mage-klassen i stedet.

Når du starter spillet, får du en kort og obligatorisk gjennomgang av spillsystemet, men noe jeg legger merke til er at Player First Games av en eller annen grunn ser ut til å ha fjernet det ganske dype systemet som fantes for å trene opp karakteren din. Det er dermed vanskeligere å få hjelp til å få mest mulig ut av mer komplekse fightere som Harley Quinn og Iron Giant. Et veldig overraskende valg med tanke på at de hadde dette systemet tilgjengelig i betaversjonen. En rimelig gjetning er at det er knyttet til det faktum at du ikke lenger kan trene med fightere du ikke eier, noe som var en fin måte å lære å kjempe mot andre karakterer på, og jeg synes dette er en dårlig avgjørelse. Dessverre stopper det ikke der, og du kan ikke lenger spille co-op mot datastyrte motstandere, av en eller annen uforståelig grunn.

Dessverre stopper ikke det dårlige der, for spillet føles nå både tregere og mer klønete enn i betaversjonen, og hva verre er, det ser ut til å ha tekniske problemer med både grafikken og nettverkskoden. Spillet lagger nå og da, noe som er helt utilgivelig i et kampspill, og jeg har også hatt flere frakoblede kamper - noe jeg sjelden opplevde i betaversjonen. Dessuten får vi nå mindre informasjon etter kampene for å se hvem som har utdelt flest slag, og så videre. På toppen av det hele har prisene på mikrotransaksjonene blitt hevet litt til nivåer jeg synes er på grensen.

En katastrofe i emning? Nei, selv om MultiVersus som betaversjon faktisk fungerte bedre enn det endelige spillet på mange måter, har det heldigvis også blitt gjort forbedringer. Det er nå mange forskjellige utfordringer og ting å låse opp, noe som gjør det morsommere å spille videre fordi det alltid føles som om det er noe nytt å få. Som forventet er det en hel del grinding og forskjellige valutaer for å låse opp ting, men det er en del av free-to-play-modellen og ikke unikt for MultiVersus.

Spillet i seg selv er fortsatt utrolig underholdende, og det tar aldri lang tid å finne medspillere når jeg spiller alene. Jeg opplever ofte at det fungerer bra med enkelte fightere, og vi fortsetter å spille sammen og i noen tilfeller blir vi til og med venner (Xbox-versjonen). Men det er best med folk jeg kjenner, og det å spille med kjæresten min eller venner løfter det virkelig et hakk, og det åpner opp for mye mer strategi.

Spillsystemet har blitt endret litt, hovedsakelig ved å gjøre spillet litt tregere enn før. Mange har vært veldig kritiske til dette, men personlig tror jeg det bare er et spørsmål om tilvenning. Spillet får en litt annen tyngde på denne måten, og føles litt mindre sprutete og mer kontrollert. For min egen del har jeg fokusert mest på Superman, som jeg likte best i betaversjonen, og jeg merker at han leverer her også. Blant nykommerne føles Jokeren ekstremt skarp, og jeg gjetter - basert på flere grusomme møter på nettet - at det vil komme noen nerfs for hans del i en fremtidig oppdatering. Jason Voorhees, derimot, føles vanskeligere å spille og kanskje heller en fighter som vil forbedre seg noe, selv om det er vanskelig å si så tidlig.

Alt i alt er jeg glad for at MultiVersus er tilbake igjen. Det er et jævlig morsomt flerspillerspill, selv om jeg føler at Player First Games og Warner har gjort det merkelig vanskelig for seg selv. Å fjerne ting fra betaversjonen (som ble kritisert for å ha for lite innhold) føles bare merkelig, og det faktum at nettkoden ikke er bedre enn den er, er ubegripelig. Dessverre koster dette poeng og et fenomenalt spillsystem kan ikke hindre meg fra å gi en litt lavere karakter enn jeg ga betaen.