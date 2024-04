MultiVersus Detaljer om store endringer i kampene

HQ

MultiVersus er klar for full lansering neste måned, og etter en lang tid i åpen beta har utviklerne fått mange tilbakemeldinger å jobbe med.

I et nytt community-innlegg skisserer Player First Games alle endringene som vil komme til MultiVersus' kamp før full lansering. Det er noen få viktige forskjeller å gå over her, hvorav den første er nye animasjoner som blir lagt til i spillet for å gjøre ting tydeligere på slagmarken.

"Du vil nå kunne se unike animasjoner som viser hvilken tilstand både karakteren din og motstanderen din er i. Mange av de oppdaterte animasjonene våre hjelper ikke bare spillerne med å lese spillet taktisk, men gjør det også mer visceralt. Vi vil sørge for at treffene dine føles effektive og tilfredsstillende når du får inn et angrep. Vi har også kombinert disse animasjonene med oppgraderte lydeffekter som bidrar til å forsterke den viscerale effekten," heter det i innlegget.

Også Dash Attacks blir lagt til i spillet. De vil være tilgjengelige for alle karakterer, og kan gjøre det mye enklere å komme seg inn i en kamp. Hvis du virkelig vil vise ferdighetene dine, blir det også lagt til en parademekaniker, som lar deg vise frem perfekt timede forsvar.