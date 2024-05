MultiVersus forklarer hvorfor du bør føle deg sterkere sammen med en lagkamerat

HQ

Nylig satte vi oss ned med Ian Rapoport, designer av MultiVersus, for å diskutere spillets kommende fullstendige utgivelse. Vi snakket om erfaringene fra betaversjonen, om det var noen figurer Player First Games ikke ville lagt til i spillelisten og hvordan spillet holder seg balansert mellom 1v1- og 2v2-kamper.

På spørsmål om kompleksiteten ved å balansere karakterene slik at de er like sterke i 1v1- og 2v2-kamper avslørte Rapoport en liten hemmelighet: nemlig at karakterene vanligvis er sterkere i 2v2. Men det er en hake.

"Jeg vil si at når det gjelder kraftinnstilling, ønsker vi å presse som disse samarbeidsevnen til å være litt på den sterkere siden hvis du synkroniserer med lagkameraten din og virkelig liker å jobbe sammen som et lag," forklarer han. "Det er noen virkelig vanvittig kraftige ting du kan få til, men jeg tror det bare handler om å teste mye spilling og lytte til fellesskapet, og vi vil alltid ha ørene åpne hvis noe føles som om det har gått for langt, og bare sjekke det ut i spillet."

"I studioet spiller vi mange kamper med forskjellige figurer og prøver å se hvor langt vi kan presse ting, så ja, det er den grensen mellom at dette føles fantastisk og at dette føles litt for langt, og vi prøver å finne den perfekte balansepunktet."

Så hvis du ennå ikke har gått sammen med en kompis, eller hvis du har en perfekt karakterkombinasjon i tankene, kan det hende du føler deg litt sterkere i MultiVersus når det lanseres 28. mai. Sjekk ut hele intervjuet vårt med Ian Rapoport nedenfor: