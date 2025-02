MultiVersus' planlagte baner lekker på nettet

HQ

Til tross for at det fikk mange spillere da det først ble lansert, skal MultiVersus snart stenges ned. I mai vil spillet ikke lenger være tilgjengelig for nedlasting, og vil bare kunne spilles mot KI eller i offline-kamper etter det.

Det ser ut til at selv med Player First Games som erklærte at sesong 5 ville være den siste sesongen av spillet, var det planer om å fortsette MultiVersus utover det, som vist av lekkede kartbilder med tillatelse fra AusilMV. Disse kartene er i forskjellige utviklingsstadier, men hvert viser en kul kamparena som Steamboat Willies båt, Barbies Dreamhouse, en rumpeldunk-kamp og mer.

Disse etappene vil aldri se dagens lys, for selv om det er en stund igjen til mai, vil det ikke bli lagt til noe nytt på MultiVersus med tanke på at spillet går offline for alltid. Slik er det med mange utgivelser av live-tjenester nå for tiden, ettersom det virker vanskeligere enn noensinne å bryte seg inn i dette mettede markedet.