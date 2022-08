MultiVersus suser forbi over 20 millioner spillere

HQ

Siden det toppet listene både i USA generelt, Steam og PlayStation har det aldri vært tvil om at MultiVersus er en enorm suksess for Warner Bros. og Player First Games, og nå får vi altså vite akkurat hvor mye.

For utviklerne forteller at over 20 millioner nå har prøvd MultiVersus. Dette skjer altså rett etter at første sesong startet tidligere denne måneden og før Morty Smith fra Rick and Morty kommer i morgen og før Rick, Black Adam fra DC og Stripe fra Gremlins blir med på moroa senere denne sesongen, så forvent at spillertallet bare fortsetter å stige en god del.