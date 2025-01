MultiVersus legges ned og fjernes fra butikker for alltid i mai

HQ

Warner Bros. overrasket millioner av ivrige spillere da de kunngjorde at MultiVersus' beta ble lagt ned i 2023 for å forberede spillet til den offisielle lanseringen. Mange trodde dette var en feil, og at spillet ikke ville være i stand til å komme tilbake til sin tidligere storhets. Det tok ikke lang tid før vi fikk vite at disse teoriene var begrunnet, så det var bare et spørsmål om tid før dagens kunngjøring kom.

Player First Games bekrefter at MultiVersus vil bli lagt ned og fjernet fra butikkene for alltid den 30. mai. De av dere som har spilt spillet mellom nå og da vil kunne fortsette å spille offline med venner eller bots, mens alle andre mistet sjansen.

Dette betyr at Aquaman og Lola Bunny blir de siste figurene som blir lagt til i spillet når sesong 5 starter 4. februar.

Det blir interessant å se hva dette betyr for fremtiden til utviklerne hos Player First Games, ettersom denne typen kunngjøringer sjelden skjer uten permitteringer. Og det seks måneder etter at Warner Bros. kjøpte studioet...