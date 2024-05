MultiVersus vil ikke få deg til å bruke utallige timer på å fullføre et kamppass

HQ

MultiVersusDet er bare noen få dager til full utgivelse, og noen store endringer kommer til å bli tydelige for de som har spilt betaversjonen. Ikke bare i spillets kamp, men også i progresjonssystemet.

Da vi snakket med designer Ian Rapoport, spurte vi om spillerne ville føle seg presset til å slå spillets battle pass. I live service-æraen kan det ofte føles som om spillere blir oppfordret til å bruke så mye tid som mulig på et spill, ellers risikerer de å miste kosmetikk for alltid.

"Vi har gjort mange justeringer med progresjon," sa Rapoport. "Vi vil sørge for at de tingene du kan få i fremtiden, kommer til å ha alternative måter å få dem på. Selv med Gleamium, som i den åpne betaen var en veldig restriktiv ting og bare var tilgjengelig gjennom å faktisk kjøpe det, har vi nå måter å enten få det gjennom kamppasset eller gjennom hendelser, så det er flere muligheter til å jakte på kosmetikken, belønningene du søker som spiller og være i stand til å få dem gjennom spillingen."

Så du trenger ikke å åpne lommeboken eller bruke nesten like mange timer på å kjempe for å få Gleamium, slik det ser ut til. Spillet vil fortsatt ha et battle pass-system, men forhåpentligvis vil det bli forbedret sammenlignet med den gamle måten i den åpne betaen. Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor for mer: