Mumien 4 kan gjenforene Fraser og Weisz

Ifølge rapporter fra Deadline er både Brendan Fraser og Rachel Weisz tilsynelatende klare til å gjenta sine respektive roller i en helt ny Mumien-film. Rapporten nevner at det for tiden pågår diskusjoner mellom skuespillerne og Universal, og at studioet håper regissøroppgavene vil gå til Radio Silence-teamet - de samme folkene som håndterte Scream reboot. Som, som du kanskje husker, viste seg å være en stor suksess.

For de som husker, ble Mumien noe av et fenomen på slutten av 90-tallet, med Fraser og Weisz som de elskelige Rick og Evelyn O'Connell i kampen mot den egyptiske skurken Imhotep. Totalt spilte den inn hele 420 millioner dollar på verdensbasis. Kan vi våge å håpe at dette fjerde eventyret vil leve opp til originalen? Det gjenstår å se - men man kan jo alltid håpe.

Gleder du deg til en fjerde Mumien-film med Fraser og Weisz?