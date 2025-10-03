München lufthavn åpner igjen etter droneobservasjoner

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at München lufthavn åpnet igjen tidlig fredag etter en plutselig stans i driften forårsaket av droneobservasjoner sent torsdag kveld(München lufthavn stenger etter droneobservasjoner). Avbruddet førte til at flere flyvninger måtte innstilles eller omdirigeres, noe som rammet tusenvis av reisende på kvelden før nasjonaldagen (i dag er det 35 år siden den tyske gjenforeningen). Lignende forstyrrelser ble rapportert i Danmark og Norge i forrige uke, og i disse dager samles ledere i København for å håndtere situasjonen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!