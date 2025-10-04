München lufthavn åpner sakte igjen etter andre natt på rad med droneforstyrrelser

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at flyplassen i München har begynt en gradvis gjenåpning etter at myndighetene for andre natt på rad måtte innstille alle avganger og landinger på grunn av droneobservasjoner. Nedstengningen førte til omfattende forsinkelser og omkjøringer, og mange reisende ble strandet i løpet av natten. Driften ble gjenopptatt senere enn planlagt, og flyselskapene fortsetter å justere rutetidene etter hvert som flyplassen gradvis går tilbake til det normale. Etterforskerne har ennå ikke funnet ut hvem som var ansvarlig for de gjentatte driftsforstyrrelsene, som gjenspeiler lignende hendelser som nylig har forekommet i minst ti land i Europa. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!