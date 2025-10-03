München lufthavn stenger etter droneobservasjoner Den tyske flyplassen føyer seg inn i rekken av europeiske flyplasser som har blitt forstyrret av droner.

HQ Vi fikk nettopp nyheten om at flyplassen i München ble tvunget til å innstille driften natt til torsdag etter flere droneobservasjoner, noe som etterlot passasjerer strandet og tvang flere flyvninger til å bli omdirigert til nærliggende byer. Nedstengningen varte til tidlig fredag morgen, og er den siste i en rekke dronerelaterte hendelser som har skapt uro i europeisk luftfart. Lignende forstyrrelser ble rapportert i Danmark og Norge i forrige uke, og i disse dager samles ledere i København for å håndtere situasjonen. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go! München, Tyskland - 26. oktober 2019: München Airport Center MAC og tårnet på München lufthavn (MUC) i Tyskland // Shutterstock