München lufthavn var bare toppen av isfjellet: Nye droneobservasjoner rapportert i Tyskland

Droneobservasjoner på flyplassen i München har skapt overskrifter de siste dagene. Nå tyder en konfidensiell politirapport som Bild har fått tilgang til, på at de nylige forstyrrelsene i München bare er en del av en større serie hendelser over hele Tyskland. Den tyske avisen nevner flere observasjoner i nærheten av Frankfurt lufthavn, militære installasjoner og en føderal politiflybase i nord. På grunn av deres mer militære karakter har ikke disse hendelsene fått like mye offentlig oppmerksomhet som hendelsene ved München lufthavn, og myndighetene har ennå ikke bekreftet dronenes opprinnelse, men har bemerket at de ser ut til å være av militær type. Vi vet også at en kroatisk statsborger har blitt arrestert i forbindelse med ett av tilfellene. I mellomtiden har Tysklands innenriksminister lovet å styrke droneforsvarsenhetene, og advart om at landet nå er involvert i et "våpenkappløp". Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette på følgende lenke. Go!