Muppetene kommer tilbake i 2026 for et nytt spesialprogram med Sabrina Carpenter

Gode nyheter! The Muppets kommer tilbake i 2026 for en ny spesialforestilling der de ikoniske dukkene slår seg sammen med en av de største popstjernene i verden akkurat nå.

Disney har avslørt at vi neste år kan se frem til en The Muppets Show tilbakekomst med Sabrina Carpenter som spesiell gjestestjerne. Det blir en helt ny utgave fra The Muppets Studio og Point Grey Pictures, og flere kjente figurer vil dukke opp i prosjektet.

Vi kan vente oss opptredener fra Kermit the Frog, Miss Piggy, Fozzie Bear, Gonzo, med flere, som alle vil opptre på Muppet Theatre i et show med musikk, komikk og massevis av kaos.

Det ser ut til at showet også blir satt opp for å markere den fantastiske milepælen som skjer neste år, som vil se The Muppets feire sitt 50-årsjubileum. Premieredatoen for denne spesialen er ikke avslørt, men vi vet at den vil debutere på Disney+.