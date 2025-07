Murderbot fortsetter suksessen - sesong to er på vei

HQ

Selv om den siste episoden av sesong én ennå ikke har hatt premiere, har Apple allerede gitt grønt lys for mer Murderbot. Som du sikkert vet, er serien basert på Martha Wells' bestselgende romaner og handler om en sikkerhetsrobot som nærer dyp mistillit til mennesker - samtidig som den er helt besatt av å se på TV-serier.

Gjennom den første sesongen har vi fulgt Murderbot, som gradvis blir mer selvstendig, og som kjemper med programmeringen sin samtidig som den beskytter et team av forskere som utforsker fremmede miljøer.

I et intervju takket serieskaperne fansen for seriens suksess og sa :

"Vi er så takknemlige for responsen som Murderbot har fått, og glade for at vi får dra tilbake til Martha Wells' verden for å jobbe med Alexander, Apple, CBS Studios og resten av teamet."

Murderbot har vært en stor suksess for Apple, med en imponerende rating på 97 % på Rotten Tomatoes. Alexander Skarsgård har fått mye skryt i tittelrollen, der han leverer en nesten perfekt blanding av tørr humor og menneskelig varme - til tross for at han spiller en robot.

Ser du Murderbot, og gleder du deg til å se fortsettelsen?