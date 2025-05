Murderbot: Sesong 1

HQ

På en håndfull måter fremstår Murderbot som en av de mest uvanlige og minst typiske Apple TV+ -produksjonene jeg har sett på lenge. Det har kanskje blitt for vanlig at streameren debuterer med mer seriøse dramaer eller thrillere, eller til og med mer jordnære komedier, selv om de kan være svært satiriske. Severance, Your Friends & Neighbors, Slow Horses, Silo, The Studio, , Bad Sisters... Alle disse seriene tar seg selv på et visst alvor, og det er på grunn av dette at Murderbot føles litt malplassert.

Men at det er malplassert betyr ikke at det er dårlig. Tvert imot er Murderbot faktisk ganske forfriskende (og morsomt metaforisk), ettersom det er en kortere og mer tåpelig komedieserie som dreier seg om en følende sikkerhetsandroide som i forsøket på å beskytte en gruppe forskere må kjempe mot den menneskelige tilstand og følelser, og som vanligvis finner trøst underveis i forferdelige kosmiske såpeoperaer. Det er en satirisk serie der den mest menneskelige delen av historien noen ganger kan være den syntetiske roboten, spilt av Alexander Skarsgård, som har like mye menneskelig erfaring, forståelse og kommunikasjonsevner som et lite barn.

Hvis du noen gang har sett Bridgit Jones - ja, det kan virke som en uortodoks sammenligning, men det er det ikke - følger Murderbot et lignende oppsett der historien, dialogen og fortellingen utvikler seg som du forventer, men underveis når ting skjer, vil Skarsgårds Murderbot -karakter rutinemessig bryte inn og levere sarkastiske kommentarer og observasjoner som i utgangspunktet eliminerer ethvert behov for utlegning overhodet. Når Murderbot skal føle seg ukomfortabel når en av forskerne ber den om å ta øyekontakt, sier han ifra og forteller deg at når noe uventet og merkelig skjer, forklarer han at det er meningen at du skal føle det slik, og når noen gjør noe han ikke liker, nevner han at vedkommende er en idiot eller noe lignende. Det er i praksis en løpende kommentar som man til tider ser i Bridgit Jones, men i stedet for en karismatisk kvinne fanget i et trekantdrama, er det i denne serien en følelsesløs og ofte konfliktfylt robot som står i fokus.

Men hvordan har det kommet så langt? Det generelle premisset for denne serien er at det hele foregår i en satirisk verden som The Outer Worlds fans vil være kjent med. Et selskap styrer en enorm del av verdensrommet og mishandler i utgangspunktet alle innenfor sine grenser, inkludert sikkerhetsrobotene (SecBots) som brukes til å beskytte mennesker på fjerne planeter. En av disse robotene, Murderbot som den kaller seg, bestemmer seg for å hacke og overvinne inhibitorprogramvaren som gjør at den adlyder menneskelig kommando, og nå har den fri vilje. Haken er at hvis selskapet oppdager dette, vil de smelte den ned og ødelegge den, så den spiller dum og fortsetter å oppføre seg som en lydig drone, helt til noe en dag får den til å oppføre seg utenom det vanlige, noe som fører til at hans nåværende gruppe av vitenskapelige "klienter" får vite sannheten om den. Herfra snubler gruppen over alle mulige andre skremmende oppdagelser på en fjern planet, der konspirasjoner, mordkomplotter, mellommenneskelige relasjoner og mye mer blir utfordret.

Plottet og premissene er faktisk fantastiske og veldig spennende å følge. Hver episode er vanligvis ganske kort, rundt 23 minutter, og dette betyr at tempoet må være raskt, men balansert for å komme fra punkt A til punkt B på en effektiv måte. Dette oppnås, og Murderbot byr på en rekke episoder der du stadig overraskes med nye avsløringer og vendinger, selv om de ikke er mesterlig utformet og designet for å ta deg fullstendig på sengen. Det er en liten grad av spenning i hver episode og i den overordnede fortellingstråden også, der du hele tiden stiller spørsmål og lurer på hvordan hendelsene har utviklet seg slik de har gjort. Det er ikke like effektivt og urovekkende som noe som Silo eller til og med Slow Horses kan være, men det er til stede, og det fungerer.

Skuespillerne er greie, og karakterene er egentlig ikke så minneverdige. Utover Skarsgårds tittelrolle, David Dastmalchians Gurathin og Noma Dumezwenis Dr. Mensah, etterlater resten av mannskapet et middels inntrykk på seeren, og det er de satiriske sitcom-karakterene med John Cho i spissen som gjør størst inntrykk. Men dette er i det store og hele greit, for som alle andre Apple TV+ -produksjoner har Murderbot utmerkede produksjonsverdier, scenografi, foto og til og med bruk av spesialeffekter.

Murderbot har kanskje ikke den raffinerte narrative kanten til Severance, den uovertrufne humoren til The Studio, eller spenningen til Slow Horses, men den håndterer hvert element i sin større helhet godt, noe som gjør den til en underholdende og lettfordøyelig seer. Med tanke på at det er en ganske kort tv-serie etter Apple TV+ sine standarder, og litt uortodoks i forhold til hva vi vanligvis ser fra strømmetjenesten, er den absolutt verdt å sjekke ut, spesielt siden du bare vil bruke rundt 20 minutter på serien hver uke. Du vil definitivt bli positivt overrasket over hva skaperne Chris og Paul Weitz har servert.