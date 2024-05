Murky Divers stiller spørsmålet om hva om du kombinerte Lethal Company og Subnautica

Utforsker du fortsatt galaksen og prøver å skrape ut et levebrød ved å lete etter skrap på fiendtlige verdener i Lethal Company. Nei? Kanskje du sitter fast på en planet som bare består av vann i Subnautica i stedet? Uansett hva du har spilt i det siste, har du noen gang fundert på hvordan det teoretiske kjærlighetsbarnet til Lethal Company og Subnautica ville sett ut? I så fall har vi akkurat det rette spillet for deg.

Utvikleren Embers har nettopp vist frem det første blikket på sin kommende co-op komedie-skrekktittel Murky Divers, et spill som gir spillerne i oppgave å utforske farlige forlatte vrak og ødelegge bevis på skyggefulle eksperimenter som laboratoriet ditt til slutt kan være koblet til. Det er riktignok ikke så lett som det kan høres ut, ettersom en hel rekke dødelige feller og monstre står mellom deg og målet ditt.

Unødvendig å si, Murky Divers ser ut som et flott neste skritt for alle som ønsker å utvide seg utover Lethal Company's brutalitet. Selv om spillet nettopp har blitt avslørt, er Embers nesten klar til å sette det i hendene på spillerne, ettersom utvikleren har bekreftet at Murky Divers vil lanseres på PC 19. juni. Sjekk ut avsløringstraileren nedenfor for å se om dette spillet er noe for deg.

