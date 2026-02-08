Musashi Miyamoto blir en undergrunnskjemper i Netflix' Baki-Dou: Den uovervinnelige samuraien

Leter du etter en ny anime-fiks for å komme deg gjennom de mørke og kjedelige februarkveldene? I så fall har Netflix noe på gang, ettersom streameren senere denne måneden vil debutere den actionfylte serien kjent som Baki-Dou: The Invincible Samurai.

Serien følger den legendariske krigeren Musashi Miyamoto når han går inn i en underjordisk kamparena for den ultimate styrkeprøven. Denne kamparenaen er en våpenfri sone, noe som betyr at all kamp foregår i nærkamp, og dette fører til at Miyamoto må konkurrere i kamp etter kamp mot dødelige motstandere fra alle deler av den japanske kulturen og det japanske livet.

I sammendraget til serien forklares dette: "Musashi Miyamoto - det ultimate symbolet på styrke - synker ned i en underjordisk kamparena der det er tillatt å bruke våpen. Undergrunnskjemperne Doppo Orochi, Goki Shibukawa og Sea King Retsu kjemper i tur og orden mot Musashi og hans gudelignende styrke. Det er sverd mot knyttneve i de mest hjerteskjærende og dødelige kampene noensinne, der nederlag betyr den visse død. Vær forberedt på å bli tatt med storm av Baki og de andre undergrunnskjemperne når de modig tar fatt på denne nye kampen for å finne den sterkeste kjemperen i menneskehetens historie."

Baki-Dou: The Invincible Samurai har premiere på Netflix 26. februar, og du kan se seriens trailer nedenfor.