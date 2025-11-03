Musetti og Auger-Aliassime, sluttspurt i Hellas og Frankrike denne uken for den siste ATP Finals-billetten

HQ

Herretennissesongen nærmer seg slutten: ATP Finals finner sted mellom 9. og 16. november, og alle unntatt én spiller har kvalifisert seg til konkurransen. Den siste var Alex de Miñaur, på syvendeplass, og for øyeblikket er Felix Auger-Aliassime, finalist i Paris Masters, på åttende og siste plass til finalen. Dette kan imidlertid endre seg denne uken, med Lorenzo Musetti på niendeplass i "Race to Turin", bare 160 poeng foran italieneren.

Begge tennisspillerne kan endre skjebnen sin denne uken, ettersom de spiller i forskjellige ATP 250-turneringer. Musetti er andreseedet (bak Novak Djokovic, som allerede er kvalifisert for sesongfinalen) i den greske turneringen Hellenic Championship, og gjør sin debut i morgen tirsdag. Andre bemerkelsesverdige spillere i Aten inkluderer Luciano Darderi, Brandon Nakashima, Alexandre Muller og Nuno Borges.

Auger-Aliassime er også toppseedet i Moselle Open i Metz i Frankrike. Han debuterer også på tirsdag, i en turnering med Alexander Bublik, Flavio Cobolli, Corentin Moutet eller Arthur Rinderknech.

Regnestykket er enkelt: Hvis Musetti vinner turneringen i Aten, må Auger-Aliassime nå semifinalen i Metz for å beholde plassen sin. Auger-Aliassime har det i egne hender, men han kan ikke slappe av med Musetti i hælene...