Musikeren Ed Sheeran inntar stadion for å spille Pokémon Stadium

Musikeren Ed Sheeran er en stor fan av Pokémon, som vi vet takket være hans medvirkning i sluttsangen til Scarlet and Violet DLC. Men det virker som om ingen av oss var klar over hvor stor fan han er.

På TikTok lastet Sheeran opp en video av ham på et tomt stadion og spilte Pokémon Stadium. Det høres ut som drømmen til mange Pokémon-fans, men Sheeran virker ganske klar over at dette får ham til å se ut som en massiv geek.

"Hvis jeg ikke var musiker, ville jeg vært jomfru", sier han før kameraet panorerer til spillet. Bra at han er mangemillionær, for ellers ville han bare vært en rødhåret fyr som liker Pokémon, også kjent som undertegnede.

