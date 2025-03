Musikeren SZA ønsker å spille Storm i sin MCU-opprinnelseshistorie

HQ

Den anerkjente musikeren SZA ønsker tilsynelatende å oppgradere sin skuespillerkarriere. Spesielt er hun åpen for å bli med i MCU som medlem av X-Men Storm. Nå som MCU ønsker å legge til en rekke mutanter i heltegalleriet, virker dette som det perfekte tidspunktet for en Storm-introduksjon.

I en tale på Jennifer Hudson Show sa SZA først at hun kunne tenke seg å spille Silver Surfer, men gikk så over til å ønske å spille Storm. Nærmere bestemt vil hun gjerne skildre en Storm-opprinnelseshistorie. "Jeg tenkte at Storm har en opprinnelseshistorie, som om hun kommer fra et helt annet sted, jungelen... Det hadde vært så kult hvis jeg kunne være Storms opprinnelseshistorie. Det hadde vært så kult. Jeg ville elsket å bringe regnet," sa hun.

"Faren min samler på førsteutgaver av tegneserier ... Så jeg vokste opp med Marvel og DC," la hun til. Vi får vente og se om SZA kan bli med i MCU som Storm. Det er ingen hemmelighet at med introduksjonen av Fantastic Four bør ikke X-Men være langt unna, og da har vi et helt nytt superheltteam som Marvel kan presse spin-off-filmer og serier ut av.

Hvem synes du bør spille Storm i MCU?