Musikken gjorde et helvetes comeback i fjor

2024 var kanskje ikke det mest fantastiske året for film, spill eller TV, men når det gjelder musikk, var det et av de beste årene i manns minne. Strømmeabonnementer og vinylsalg skjøt i været, og forbrukerne brukte 2,4 milliarder pund bare i 2024.

Det overgår til og med den tidligere toppnoteringen på 2,2 milliarder pund, som ble oppnådd helt tilbake i 2001, før strømmere og digital lytting gjorde sitt inntog. Ifølge BBC kom årets bestselgende album fra blant andre Taylor Swift med Tortured Poet's Department, The Weeknd med 2021-utgivelsen The Highlights, Sabrina Carpenter med Short N'Sweet og Noah Kahan med Stick Season.

Chappell Roan, Billie Eilish og Charli XCX er alle på topp 10-listen over årets mest solgte album, og også på vinyl-listen. Det har vært et stort popår, der nyere navn som Sabrina Carpenter, Chappell Roan og Billie Eilish har inntatt hovedscenen, samtidig som mer etablerte skikkelser som Taylor Swift og Charli XCX har bevist at de fortsatt er krefter å regne med.

