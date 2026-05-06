Musikken i sesong 2 av Devil May Cry er rett og slett fantastisk

Det er snart tid for andre sesong av Netflix' Devil May Cry -serie å gjøre sin ankomst på strømmeplattformen. 12. mai kommer neste runde med episoder, og vi får se hvordan Dante og resten av gjengen fortsetter å hindre intrigante mennesker og dødelige demoner i å ta over jorden og ønske velkommen til en invasjon fra det demoniske helvete Makai.

Selv om det vil være nok av actionbriller å glede seg over, ble Devil May Crys første sesong noe fremhevet av sin utmerkede bruk av musikk, og denne andre sesongen vil se etter å følge etter.

Netflix har nå avslørt låtlisten for neste sesong, og den er rett og slett fantastisk. Sjekk ut alle artistene og sangene som blir brukt i sesong 2 nedenfor.



Papa Roach ft. Hanumankind - "See U in Hell"



Casey Edwards & Amira Elfeky - "Bazooka"



Korn - "Freak On A Leash (Power Glove Remix)"



Evanescence - "My Immortal (Band Version)"



Avril Lavigne - "Sk8er Boi"



Papa Roach - "Getting Away With Murder (Power Glove Remix)"



Drowning Pool - "Bodies"



Amy Lee - "Meet Me in the Afterlife (Power Glove Remix)"



Bryce Vine - "Street Punks On A Freight Train"



Capcom - "Dante's Office (7 Hells Battle)"



Gunship - "The Gates Of Disorder (Power Glove Remix)"



Power Glove ft. Gunship - "Shall Never Surrender"



Gleder du deg til neste sesong av Devil May Cry? For en forsmak på hva du kan forvente, ikke gå glipp av vår anmeldelse av sesong 1, og sørg også for å se en trailer for neste sesong nedenfor.