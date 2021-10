HQ

Ut av det blå meddelte Fangamer at de slipper en vinyl med mysikken fra Rares Nintendo 64-klassiker Jet Force Gemini. Prisen er satt til 39 euro og kan allerede nå forhåndsbestilles via Black Screen Records med planlagt lanseringensdato i løpet av november. Totalt er det 27 lydspor som har blit remastrede og fordelt på to plater, og coveret er designet av Rebecca Ryan.