Musikken til Last Day of June slippes på vinyl

I det som trolig er årets mest uventede og gledelige vinylutgivelser, kunngjorde Music On Vinyl i går at de vil gi ut musikken fra Steven Wilsons Last Day of June på vinyl i tre ulike utgaver. Flammende gul, gjennomsiktig blå og svart standard. Platen presses på 180g voks akkurat som de fleste andre utgivelser fra MOV, og coveret vil være av typen gatefold.

Den 19. november er den planlagte lanseringsdatoen og du kan forhåndsbestille nå via Burning Shed. Prislappen er cirka 23 pund og vi kan som alltid med MOV-platene forvente et strålende trykk.