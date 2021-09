Musikken til Narita Boy kan nÃ¥ fÃ¥s pÃ¥ vinyl

HQ

For de som ikke får nok av musikken i Studio Kobas strålende lille retroinspirerte eventyr er hele soundtracket til Narita Boy nå tilgjengelig på vinyl via deres egne butikk. Plata var tidligere eksklusiv for Kickstarter-backere, men har altså nå blitt sluppet til allmenheten.

Et soleklart tilskudd til platesamlingen og den koster kun 20€. Hva synes du om soundtracket til Narita Boy?