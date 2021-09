Musikken til Power Stone slippes på vinyl

HQ

Det fenomenalt jazzete lydsporet til Dreamcast-klassikeren Power Stone presenteres med en vinylutgivelse fra Ship To Shore Phonoco. Albumet gis ut i to varianter, en med flammerød vinylplate og en med gjennomsiktig, og etuiet får noen helt nye kunstverk av Mike Luckas. Albumet er tilgjengelig for forhåndsbestilling for oss europeere fra Black Screen Records og prisen er 29 euro.

Blir dette noe du kommer til å legge til i samlingen din?