Musikkgiganter går sammen for å ta opp kampen mot og saksøke nystartede AI-virksomheter

HQ

Alle bransjer står overfor en større og større påvirkning fra kunstig intelligens. Det er selvsagt den kreative bransjen som står for mye av kritikken og de største overskriftene, ettersom AI-selskaper bruker teknologien til å fjerne kreative fra jobbene sine for å erstatte dem med roboter som er effektivt opplært ved å studere og ofte stjele andres arbeid.

For musikkbransjen førte dette til at over 200 høyt profilerte artister undertegnet et brev med krav om bedre regulering av kunstig intelligens for noen måneder siden, og nå ønsker noen få store plateselskaper å slutte seg til kampen.

BBC News rapporterer at Sony Music, Universal Music Group og Warner Records saksøker to nystartede AI-virksomheter, Suno og Udio, som begge påstås å ha brutt opphavsretten i det som beskrives som et "nesten ufattelig omfang".

I søksmålet hevdes det at programvaren som er laget av de to stjeler musikk som eies av andre, og at de deretter gjentar lignende verk, og de ber om en kompensasjon på rundt 150 000 dollar.

Dette er en annonse:

Ingen av selskapene har uttalt seg om søksmålet, men AI-firmaene har tidligere sluttet seg til påstanden om at materialet de produserer, er i tråd med doktrinen om rettferdig bruk, som gjør det mulig å bruke opphavsrettsbeskyttet materiale uten lisens, forutsatt at det dreier seg om satire og nyheter.

Musikkgigantene baserer imidlertid sitt krav på ideen om at de to selskapenes AI-programvare stjeler deres opphavsrettsbeskyttede materiale for å oppnå økonomisk gevinst, og i søksmålet heter det: "Det er ikke noe funksjonelt formål for ... [AI-modellen for å ta inn de opphavsrettsbeskyttede opptakene annet enn å spytte ut nye, konkurrerende musikkfiler".

Vi kommer utvilsomt til å høre mer om dette i de kommende månedene, ettersom søksmålet fortsetter å utvikle seg.

ShutterStock

Dette er en annonse: