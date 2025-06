Musk angrer på de siste innleggene om Trump

HQ

Siste nytt om USA . Onsdag innrømmet Elon Musk at flere av innleggene hans på sosiale medier om USAs president Donald Trump gikk "for langt", og markerte dermed et skifte i retning av å dempe spenningen etter en bitter offentlig meningsutveksling i forrige uke.



Sammenstøtet, som så Musk hardt kritisere Trumps skatte- og utgiftsregning, førte til et kraftig fall i Teslas markedsverdi, selv om aksjene siden har kommet seg. Musks forsonende melding tyder på et ønske om å reparere gjerdene og fokusere på å beskytte forretningsforetakene sine.