Musk anklager Altmans OpenAI for tyveri av forretningshemmeligheter i nytt søksmål Musk går til søksmål og hevder at Altman lokker tidligere ansatte for å oppnå AI-fordeler.

HQ Det anstrengte forholdet mellom Musk og Altman er ingen hemmelighet. Nå har Musks AI-satsing innledet rettslige skritt mot OpenAI, og hevder at selskapet systematisk ansetter tidligere xAI-ansatte for å få tilgang til konfidensiell informasjon. I klagen hevdes det at OpenAI søker urettferdige fordeler i AI-utviklingen ved å gå etter ansatte med kunnskap om xAIs teknologier og driftsstrategier. En tvist som også gjenspeiler den pågående spenningen mellom Musk og Altman, som går tilbake til deres tidlige samarbeid og Musks avgang fra OpenAI. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Elon Musk og OpenAI // Shutterstock