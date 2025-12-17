Musk blir verdens første mann med en formue på 600 milliarder dollar

HQ

Elon Musk har blitt den første personen i historien med en nettoformue på 600 milliarder dollar, ifølge Forbes, drevet av skyhøye verdivurderinger av selskapene hans og økende forventninger om at SpaceX skal børsnoteres.

Milepælen kommer etter rapporter om at SpaceX forbereder seg på en børsnotering neste år med en verdivurdering på rundt 800 milliarder dollar. Musk eier omtrent 42 % av det private rakett- og satellittselskapet, noe som betyr at en børsnotering kan øke formuen hans med rundt 168 milliarder dollar, noe som vil øke formuen hans til anslagsvis 677 milliarder dollar.

Musks nettoverdi har også blitt økt av hans eierandel i Tesla, der han eier rundt 12 %. Tesla-aksjen har steget i år til tross for svakere bilsalg, noe som nylig ble hjulpet av Musks kunngjøring om at selskapet tester robotakser uten sikkerhetsmonitorer. I november godkjente aksjonærene en rekordstor lønnspakke på 1 billion dollar til Musk, noe som understreket investorenes tillit til hans forsøk på å gjøre Tesla til et kraftsenter innen AI og robotteknologi.

For å sette dette tallet i perspektiv er Musks formue på 600 milliarder dollar på størrelse med nasjonaløkonomier. Til sammenligning er BNP i Danmark ca. 430 milliarder dollar, i Sverige 610 milliarder dollar, i Norge ca. 580 milliarder dollar og i Finland ca. 300 milliarder dollar. Med andre ord er Musks personlige formue nå sammenlignbar med (eller større enn) den årlige økonomiske produksjonen i mange land.